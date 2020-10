Com pandemia, BB atinge recorde na emissão de cartões por aproximação

O Banco do Brasil emitiu o número recorde de 10 milhões de cartões Visa com tecnologia de pagamento por aproximação. De acordo com a bandeira, o BB é o primeiro banco no País a alcançar a marca. Nos últimos seis meses, o uso dos cartões Ourocard Visa do BB com a tecnologia cresceu 81%. Motivo: menos contato físico em tempos de pandemia e a possibilidade de uso no transporte público em algumas cidades. A cobrança por aproximação já é aceita em mais de 80% dos terminais de pagamento do Brasil.

Funcional. No ano passado, o BB fechou uma parceria fundamental para o crescimento do pagamento por aproximação. Com a Visa e o MetrôRio, participou da implementação do pagamento com a tecnologia nas 41 estações do metrô na cidade do Rio de Janeiro. A utilização desse tipo de pagamento já foi estendida a outros meios de transporte na região, como trens, barcas e ônibus.

