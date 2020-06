Com parada de montadoras e eletroeletrônicos, distribuidores de plástico encolhem 43% em abril

As distribuidoras de resinas e plásticos, setor que fatura cerca de R$ 4,5 bilhões por ano, tiveram queda de mais de 40% nas vendas em abril, com relação ao mês anterior, em função da pandemia. Conforme dados da Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas e Afins (Adirplast), a maior redução foi de plásticos de engenharia, usados principalmente na indústria automobilística e de eletroeletrônicos. As vendas das chamadas resinas commodities, utilizadas na produção de embalagens também foram afetadas, com queda de 43% em abril comparado com mês anterior.

Segundo semestre deve apresentar recuperação

Em maio, conforme estimativas preliminares da Adirplast, a queda foi de pelo menos mais 35% ante abril. A área espera recuperação no segundo semestre, mas a expectativa é que não seja suficiente para recuperar as perdas da pandemia. Segundo Laércio Gonçalves, presidente da Adirplast, a queda nas vendas para o ano é estimada em 10% em relação a 2019.

