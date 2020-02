Com parcerias, Cielo atinge 2 milhões de transações com QR Code

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, bateu a marca de 2 milhões de transações por QR Code, os famosos quadradinhos. Embora pequeno quando comparado ao tamanho da companhia, que capturou quase 2 bilhões de transações – apenas no quarto trimestre do ano passado. A nova modalidade, porém, cresce mais de 30% por mês.

Impulso. A marca foi alcançada com o empurrão das recentes parcerias com as carteiras digitais Payly, fintech da Cosan, AME Digital, do grupo B2W, e Mercado Pago, do Mercado Livre. A primeira transação por QR Code nas maquininhas da Cielo foi feita no fim de 2018.

