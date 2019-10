Com prazo apertado, Caixa mira fevereiro de 2020 para IPO de seguros

A Caixa Econômica Federal vislumbra o início do próximo ano, possivelmente fevereiro, para capitanear a primeira abertura de capital de sua história: da Caixa Seguridade. Seria uma operação nos moldes da realizada pela BB Seguridade, do Banco do Brasil. Se lançada na primeira janela de 2020, será possível que a instituição utilize os dados do terceiro trimestre deste ano para a operação. A ideia inicial era emplacar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ainda em 2019, mas questões junto aos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União (TCU), inviabilizaram o cronograma. A morosidade na estruturação de 11 parcerias, incluindo a conclusão da revisão do contrato com a sócia francesa CNP Assurances, também ajudou a empurrar as aberturas de capital da Caixa, que incluem ainda a operação de cartões, para 2020.

Apertado. No início, o plano da Caixa era de lançar, ainda em 2019, ao menos a operação de seguros na bolsa de valores, já muito aguardada pelos investidores. No entanto, a janela do fim do ano, mais precisamente a de dezembro, é apertada, diante das festas comemorativas, diminuindo o espaço possível para a realização das ofertas. A sinalização da atual gestão de Pedro Guimarães, escolhido para presidir a instituição no governo de Jair Bolsonaro, é tocar as operações sem pressa. Procurados, Caixa e Caixa Seguridade não comentaram.

