Com presidente citado para STF, Cade tem sessões vazias e bastidores quentes

As últimas sessões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) passam a impressão de que o mercado de fusões e aquisições está parado. Nas curtas pautas, uma profusão de embargos de declaração – os últimos recursos de empresas contrariadas – referentes a casos de anos tão longínquos como 2008. Em setembro, uma sessão foi cancelada com a justificativa de que havia apenas um processo na pauta.

No Cade, porém, o quente está nos bastidores. Nas últimas semanas, o nome do presidente do conselho, Alexandre Cordeiro, começou a ser citado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Próximo ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, Cordeiro corre por fora como eventual substituto à indicação de André Mendonça ao cargo, que enfrenta problemas para avançar.

Supremo Tribunal de Justiça

Apesar de ter assumido a presidência do Cade em julho, Cordeiro também foi citado para uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em evento recente, fez questão de deixar claro que é presbiteriano. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro quer um ministro “terrivelmente evangélico” no cargo.

Procurado, Cordeiro diz ficar lisonjeado, mas esclarece “que não sou postulante à vaga” no STF e que Mendonça “preenche os requisitos para a vaga e tem meu apoio e torcida”. “Assumi, há pouco tempo, a presidência do Cade, função que almejei e para a qual me preparei. Estou totalmente focado nesse trabalho, cujo mandato é de quatro anos.”

A indicação de Mendonça, travada no Senado, tem impedido o avanço de outras feitas por Bolsonaro no próprio Cade, que está sem superintendente-geral e sem um dos seis conselheiros, desde o primeiro semestre. Bolsonaro fez indicações, mas as sabatinas no Senado não têm ainda previsão de ocorrer. Entre empresas e advogados, a expectativa é que, até o fim do ano, o Cade recupere o tempo perdido e julgue parte da pilha de processos acumulada.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 27/10/21, às 12h12.

