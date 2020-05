Com quarentena, empresas reduzem processos de integração de funcionários

O isolamento social mandatório fez com que a maioria das empresas que estão contratando nesse período reduzisse a quantidade e intensidade dos processos de integração dos novos funcionários. Pesquisa da consultoria de recursos humanos Talenses Group em conjunto com a Fundação Dom Cabral identificou que 68,8% das empresas reduziram essas integrações. Antes da pandemia do novo coronavírus, a pesquisa mostra que processos remotos eram até então raros. A pesquisa consultou 375 profissionais recursos humanos de companhias. Dos que responderam, 28% estão realizando processos integralmente online.

