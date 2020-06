Com quarentena, vendas online sobem 137% em maio

O e-commerce brasileiro ganhou um empurrão no período de quarentena. As vendas online mais que dobraram (137,35%) em maio de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento do setor registrou alta de 127,77%, conforme o índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria com o Movimento Compre & Confie.

Ganhou. A pesquisa mostra ainda mais um recorde para o e-commerce no Brasil. A participação do comércio eletrônico no varejo, de 11,1% em abril, foi recorde, superando todos os índices históricos, mesmo em períodos de Black Friday.

