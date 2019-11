Com queda nas taxas de juros, 60% das classes média e alta cogitam financiar imóvel

Por Circe Bonatelli

Um total de 60% dos brasileiros das classes média e alta estão considerando financiar a aquisição da casa própria após os cortes das taxas de juros vistos ao longo do ano, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto OpinionBox por encomenda da Loft, startup que compra, venda e reforma imóveis. A pesquisa mostrou também que 92% dos brasileiros ainda se sentem mais seguros sendo donos do imóvel. Ou seja, preferem comprar a alugar.

Tijolinhos. Entre os principais motivos para a preferência pela compra estão a garantia de um bem para o futuro (20%), construção de patrimônio (20%), independência (17%), construção de família (13%) e investimento de menor risco (12%). A pesquisa foi realizada em outubro e contou com 326 participantes acima de 25 anos, com renda familiar superior a R$ 2.995 por mês. Neste ano, a taxa de juros do financiamento imobiliário caiu de 8,5% ao ano para 7,7%, na média, segundo o Banco Central, ampliando o acesso à moradia para mais compradores.

