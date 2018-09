Com R$ 1,5 mi de investimento, Frente Corretora cria e-commerce de câmbio

A Frente Corretora de Câmbio, dos ex-XPs Carlos Brown, Ricardo Baraçal e da advisor Daniela Marchiori, está apostando na tecnologia e digitalização de processos para crescer. Depois de investir R$ 1,5 milhão nos últimos 12 meses, a empresa lança esta semana a plataforma Frentech para correspondentes cambiais garimparem as melhores cotações.

Na prática, a plataforma vai funcionar como um e-commerce para compra de papel moeda e, futuramente, também para remessas. A ideia da Frente é democratizar o mercado de câmbio por meio da figura do correspondente cambial, assim como a XP fez com os Agentes Autônomos de Investimento. A Frente tem mais de 30 correspondentes cambiais plugados na corretora, e com a implantação da plataforma, a expectativa é fechar o ano com uma rede de mais de 100 parceiros.

