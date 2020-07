Com R$ 2,4 bi em demanda, Sicredi aguarda nova versão do Pronampe

O Sicredi identificou demanda de R$ 2,4 bilhões para o Pronampe, programa do governo de apoio a pequenas e médias empresas. Agora, a instituição financeira cooperativa aguarda a aprovação da medida provisória, em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe aporte adicional pelo governo de R$ 12 bilhões. Na primeira fase, R$ 18,7 bilhões do programa esgotaram em pouco menos de um mês. Com 250 mil associados pessoa jurídica, o Sicredi repassou pouco mais da metade do R$ 1,2 bilhão que tinha como perspectiva de liberação. A expectativa é de que a nova injeção de recursos seja aprovada nos próximos dias.

