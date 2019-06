Com R$ 30 mi do BMG e ex-Original, marketplace da Apis inicia operação

A GR1D Insurance, projeto que tem por trás o ex-Original Guga Stocco e o banco mineiro BMG, está saindo do papel após um ano e meio de desenvolvimento. Com R$ 30 milhões em investimentos, a empresa nasce como um matketplace. Nada de produtos ou serviços. O foco são ofertas de APIs – sigla em inglês para interface de programação de aplicativos. As APIs são consideradas “pontes” que ligam sistemas, aplicativos e empresas e são a promessa do mundo tecnológico no Brasil e no mundo.

Alvo. A plataforma começa com foco em seguros, conectando seguradoras, corretores e prestadores de serviços. Já são mais de 70 APIs, reunindo MetLife, Mongeral e a operadora de saúde Hapvida, dentre outros. O objetivo, contudo, é ir além, segundo o CEO da GR1D Insurance, Renato Terzi. Estão na mira setores como o bancário, saúde e varejo.