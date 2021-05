Com R$ 8,5 bi em carteira, Acqua-Vero deixa XP e vai ter BTG Pactual como sócio

A Acqua-Vero, que tem R$ 8,5 bilhões sob custódia, está deixando a XP para ser parceiro do BTG Pactual após sua transformação em corretora. A expectativa é levá-la à Bolsa, por meio de oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) em três anos. Até o final deste ano, a Acqua-Vero estima que terá em carteira R$ 12 bilhões sob custódia. Hoje, a Acqua-Vero tem quase 20 mil clientes, sendo mais de 3 mil com acima de R$ 1 milhão para investir e 16 filiais. A intenção é que no futuro a rede de escritórios chegue a 100.

Troca levará 60 dias

Após o cumprimento do aviso prévio de 60 dias com a XP, a Acqua-Vero iniciará a transição para se tornar uma corretora de valores, processo que estará sujeito a aprovação do Banco Central. O anúncio da entrada do BTG será feita oficialmente em 60 dias, após o cumprimento do aviso prévio.

O BTG Pactual tem 100 escritórios de agentes vinculados à sua plataforma. Com alguns, o modelo de negócio vai além de simplesmente da oferta da plataforma de produtos e serviços do BTG Pactual para o escritório aplicar os recursos de seus clientes. Além da Acqua-Vero, o BTG Pactual adquiriu uma fatia de quase 50% no ano passado da EQI (Eu quero investir), causando grande barulho no mercado.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 17/05/2021, às 11:56:38 .

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter