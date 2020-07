Com reabertura, movimentação de cargas cresce 10% em junho

A movimentação de cargas no País cresceu 10,5% em junho, segundo levantamento da AT&M Tecnologia, empresa de averbação de seguros de transporte de cargas. Foram contabilizados R$ 532 bilhões ao longo do mês passado, ante R$482 bilhões em maio.

Tá indo. De acordo com a empresa, além dos valores de cargas movimentadas no território brasileiro, também houve aumento na quantidade de transportes de mercadorias realizados: foram averbados (registros de cada movimentação de carga) 64 milhões de documentos, aumento de 7% em relação a maio, quando foram averbados 57 milhões de pedidos de transporte.

2020 x 2019. Também houve alta de 8,3% no valor total das cargas movimentadas na comparação com junho do ano passado, quando foram contabilizados R$ 496 bilhões. O volume de documentos averbados cresceu 74,4% na mesma comparação. O balanço é feito a partir de notas fiscais e de documentos eletrônicos de Conhecimentos de Transportes (CT-es) informados diariamente no momento do embarque pelo transportador.

Retomada. Segundo Vagner Toledo, sócio fundador da AT&T, o crescimento tem se dado pela retomada das atividades de vários ramos da indústria e tem havido sinais de leve aquecimento no e-commerce, agronegócio, medicamentos, produtos de higiene e perfumaria e supermercados.

Contato: colunabroadcast@estadao.com