Com recuperação, dona da Penalty deve contratar 250 funcionários

Depois de passar os últimos anos lutando para se reerguer, a dona da marca esportiva Penalty, a Cambuci, viu seu lucro líquido no terceiro trimestre do ano chegar em R$ 26,9 milhões, com o aumento de 378% nas vendas em relação ao período anterior. Com a melhora nos negócios, a empresa planeja contratar 250 empregados para suas três fábricas, duas na Bahia e uma na Paraíba.

