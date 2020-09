Com reforço do BID, BNDES tem R$ 5 bi para emprestar a pequenas e médias empresas

Em reunião de diretoria, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou, há pouco, crédito de US$ 750 milhões para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ajudar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) a manterem seus negócios e evitar mais desemprego. O empréstimo ao BNDES tem prazo de 25 anos, com cinco anos e meio de carência. Para ter acesso aos recursos, o banco de fomento brasileiro terá de desembolsar US$ 150 milhões, elevando para US$ 900 milhões os recursos disponíveis a essas empresas. Com a soma dos valores, equivalentes a R$ 5 bilhões, a expectativa é que mais de 11 mil empresas sejam beneficiadas.

Os recursos devem chegar à ponta por meio da rede de instituições financeiras credenciadas no BNDES. O objetivo é aliviar a escassez de capital a esse grupo de companhias no curto prazo.

BID diz que seu papel é apoiar políticas anticíclicas

O entendimento do BID é o de que o “tecido produtivo” do Brasil está sendo afetado pela covid-19 e precisa ser protegido para evitar prejuízos ainda maiores à economia no médio prazo. “Esta é uma operação de importância estratégica para o BID. Não só por disponibilizar recursos para o Brasil em um momento delicado, mas por apoiar um setor crucial para que o país volte a crescer”, disse à Coluna o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle. Para ele, medidas contracíclicas como essa fazem parte do papel do banco, a fim de manter em operação o maior número possível de MPMEs brasileiras que eram comercialmente viáveis antes da crise.

De acordo com levantamento do Sebrae, 88,9% dos empresários brasileiros tiveram quedas nas receitas, da ordem de 69% em média, em relação a uma semana de atividades normais, antes da pandemia. Além disso, 58,9% interromperam temporariamente seu funcionamento e 68,1% afirmam precisar de financiamento para manter a empresa funcionando sem cortar funcionários.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 23/09/2020, às 15:18:09.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter