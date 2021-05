Com restrições menos severas, comércio tem pequeno respiro em abril

O indicador que monitora o desempenho das vendas no varejo em todo Brasil da Boa Vista mostrou um pequeno respiro na atividade de um dos segmentos mais impactados pela mais recente restrição à circulação, por conta da pandemia. O Indicador Movimento do Comércio subiu 4,7% em abril frente a março.

Também houve desaceleração na retração do índice no acumulado em 12 meses até abril para 5%. Em 12 meses até março, a queda era de 7,7%.

A notícia boa é que, em relação a abril do ano passado, o indicador subiu 24,6%, mostrando que o impacto do isolamento no comércio foi menor do que no ano passado. A melhora do indicador daqui em diante dependerá da recuperação econômica, já que o desemprego ainda é alto e o auxílio emergencial está mais magro do que no ano passado.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 19/05, às 17h40.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter