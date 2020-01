Com retomada do consumo, BB bate recorde de desembolso em crédito de veículos

Amparado na recuperação do consumo e do setor automobilístico, o Banco do Brasil conseguiu uma marca histórica na originação de crédito de veículos no fim do ano. O volume de desembolso cresceu 46% entre novembro e dezembro do ano passado ante o mesmo intervalo de 2018. Em todo o ano, o crescimento foi de 38,1%. Apesar disso, a carteira de crédito a veículos ainda fechou em queda, com redução de mais de R$ 1 bilhão em 2019 frente o ano anterior, para R$ 9,2 bilhões.

O que vem por aí. A despeito das expectativas mais otimistas para a indústria automobilística neste ano, os bancos têm sentimentos mistos em relação ao crédito a veículos. Enquanto alguns acreditam que o espaço para alavancagem no consumo das famílias já está se esgotando, outros ainda veem possibilidade de crescimento em 2020, repetindo o desempenho do exercício passado.

Consenso. Os bancos têm consenso, contudo, de que o risco de descontrole da inadimplência, que trouxe prejuízos bilionários na crise dos financiamentos sem entrada e a perder de vista, está descartado.

