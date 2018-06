Com retomada do País, busca por plano de saúde bate recorde

Depois do forte impacto da crise econômica, o setor de saúde privada no Brasil começa a demonstrar fôlego. A procura por planos bateu recorde no início deste ano, dando sequência a um movimento de melhora iniciado em 2017. O indicador de Interesse por Planos de Saúde (IPS), da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), alcançou 64,9 pontos na última semana de janeiro, o maior patamar da base histórica calculada pela entidade que representa o sistema privado de prestação de serviços médicos. No mesmo mês de 2017 , o indicador estava em 59,9 pontos.

