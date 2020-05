Com reuniões virtuais permanentes, Abal economiza R$ 60 mil por mês

A pandemia já tem provocado reflexos permanentes no dia a dia corporativo. A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) resolveu tornar virtuais, de maneira permanente, as reuniões mensais de seus 16 comitês. Somente em passagens aéreas, a economia para a entidade será de R$ 60 mil por mês. No outro lado da moeda, as aéreas sofrerão o impacto.

