Com Selic em alta, agência de fomento de SP reduz taxa própria no crédito

A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo, vai tentar dar uma força a empreendedores que tentam fugir do encarecimento do crédito. Para compensar o avanço dos juros básicos, a instituição reduzirá a parcela das taxas próprias que cobra no crédito oferecido sobretudo a pequenas e médias empresas.

O ciclo de avanço da Selic foi iniciado pelo Banco Central em março do ano passado. A taxa subiu de 2% para os atuais 13,75%. Como o custo dos empréstimos oferecidos pela agência de fomento é formado pelo juro básico e uma parcela determinada pelo banco, a saída para oferecer o alívio foi atacar esta segunda parte.

Como ficaram as taxas

Na linha de inovação, a mudança foi de 7% ao ano para 0,5% (somado ao custo da Selic). Para os projetos verdes, voltados a empreendimentos sustentáveis, a queda foi de 6,5% para uma faixa entre 2% e 4% ao ano, além da taxa básica. Na modalidade para investimento produtivo, houve redução de 7% para um intervalo entre 6,5% e 4% na parcela cobrada pelo banco. Já nos recursos para capital de giro, usados para dar fôlego às empresas em momentos de aperto, a taxa caiu de 11% para 9% ao ano (mais o custo da Selic).

Desde março de 2020, início da pandemia, até julho, a agência desembolsou R$ 2,1 bilhões para micro, pequenas e médias empresas. A maior parcela liberada foi na linha de capital de giro.

