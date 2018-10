Com supermercados, Dotz atinge 2,2 mi de clientes na 1ª etapa da praça SP

Coluna do Broadcast

A Dotz, programa de fidelidade por coalizão do varejo brasileiro, ganhou 800 mil clientes na Grande São Paulo com a entrada em duas redes de supermercados: Hirota Food Express e Grupo Chama. Somados aos clientes paulistas que a empresa já tinha em bancos e na plataforma online, a base da Dotz alcançou 2,2 milhões nos primeiros seis meses de pré-lançamento das operações na maior cidade do País.

Vem mais por aí. Para a primeira etapa, a Dotz investiu perto de R$ 3 milhões. Ainda serão aportados R$ 27 milhões em marketing, tecnologia e experiência com clientes até março de 2019 para completar o lançamento da praça paulista, a 13ª de atuação da Dotz no varejo físico. //LETÍCIA FUCUCHIMA

