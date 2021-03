Com quase 2,5 milhões de receitas médicas por mês, plataforma cria marketplace para faturar

Com o avanço da medicina remota por conta da pandemia, a healthtech Memed viu o número de receitas médicas emitidas na plataforma ir de 500 mil por mês em média, em 2020, para uma expectativa de 2,3 milhões a 2,5 milhões, em março. Com 120 mil médicos cadastrados, que a usam de forma gratuita, a plataforma conecta as receitas a 30 mil farmácias e drogarias cadastradas.

Agora, deve começar a ganhar dinheiro com a operação, com o lançamento de um marketplace (espécie de shopping virtual) para os medicamentos a partir da receita digital, agendamento de exames e outros estabelecimentos ligados à área da saúde. Segundo o CEO da Memed, Ricardo Moraes, o plano inclui cobrar uma comissão por todos os serviços prestados na plataforma.

Para médicos, pacientes e farmácias que apenas quiserem acessar as receitas, o uso continuará gratuito. Desde sua fundação, a Memed recebeu cerca de R$ 33 milhões em quatro rodadas de investimentos. Sem abrir números, Moraes diz que uma nova rodada acontecerá em breve.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 17/03/2021, às 14:58.

