Com transformação digital, empresas priorizam inteligência artificial

A transformação digital vivida em todos os setores deve fazer com que as empresas concentrem investimentos em inteligência artificial, design de engenharia e segurança cibernética neste ano, segundo pesquisa da empresa de software industrial e de energia Aveva. As tecnologias que fornecem dados preditivos para análise de grandes volumes de informação serão prioridade. Inteligência artificial foi citada por 75% dos entrevistados, seguida por realidade aumentada (64%); realidade virtual ou mista (60%) e processamento de big data (59%).

Série Choque Digital: ‘Antes sabia quem eram meus rivais. Agora, novos surgem a qualquer momento’, diz presidente do Bradesco

Prioridades. A inteligência artificial foi destaque por facilitar o entendimento das operações em todos os segmentos analisados, sendo mais relevante nas áreas de energia e Utilities e petróleo & gás. Dentre os países pesquisados, ela é prioridade no Japão e na China, por 88% e 84% dos entrevistados, respectivamente, seguidos por Reino Unido (79%) e EUA (77%).

Série Choque Digital: ‘A revolução que está por vir é a maior que a indústria de automóveis já teve’, diz presidente da GM

Em todo o mundo. Realizada com 1.240 executivos, a pesquisa ouviu empresas com presença global, que atuam na Europa, Oriente Médio e África, China, Japão, Austrália e Índia, além de países da América do Norte, dos setores de petróleo e gás; construção e infraestrutura; embalagens; energia e Utilities; indústria naval; mineração e indústrias em crescimento.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco