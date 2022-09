Com trauma da pandemia, busca por seguro patrimonial sobe 63% na Brasilseg

No segundo trimestre deste ano, a Brasilseg, seguradora controlada pela BB Seguros, observou um crescimento de 62,6% nos seguros patrimoniais empresariais e de máquinas e equipamentos não agrícolas na comparação com o mesmo período de 2021. De janeiro a junho, a alta foi de 56,2%. Para a seguradora, os dados mostram que as empresas estão mais preocupadas em proteger o próprio patrimônio após o baque da pandemia, e diante dos efeitos das mudanças climáticas.

O fechamento das atividades em 2020 levou a zero, da noite para o dia, as receitas de micro, pequenas e médias empresas. Muitas ficaram pelo caminho, e outras ainda tentam recuperar o tempo perdido. Esse cenário deixou claro que é preciso se preparar para imprevistos, na visão do presidente da Brasilseg, Rogerio Idino.

Cresce preocupação com eventos climáticos extremos

A empresa detectou ainda preocupação com a maior frequência de eventos climáticos extremos, o que no Brasil se traduz em mais chuvas de granizo e vendavais – e também em mais prejuízos. Mundo afora, os efeitos do aquecimento do planeta têm motivado uma corrida por seguros patrimoniais, que com pandemia, inflação e alta dos juros, estão mais caros.

