Com troca de gestão no BB, mais de 50 executivos deixam conglomerado

A troca de governo e, consequentemente, no comando dos bancos públicos motivou um verdadeiro desembarque de executivos do Banco do Brasil e empresas coligadas. Até o momento, mais de 50 pessoas entre vice-presidentes, diretores, superintendentes e gerentes deixaram o conglomerado. Entre os que deixaram a instituição este mês, estão: o presidente da BB Tecnologia e Serviços, Rodrigo Nogueira, na semana passada; e o presidente da Brasil Dental, joint venture do banco com a Odontoprev, Carlos Caffarelli.

Interditado

A reposição das mais de 50 vagas que ficaram abertas ou com interinos está bloqueada por ora, à espera da futura gestão do BB sob o comando de Rubem Novaes. Ele assume na semana que vem. Internamente, a sensação é de que está por vir algum corte no quadro do banco, que somava 97.232 funcionários ao final de setembro. As saídas devem facilitar o esforço de corte de pessoal.

Espaço

A reestruturação feita na gestão passada do BB, que enxugou o quadro em 12.383 funcionários, atingiu mais as agências, mantendo a diretoria quase que intacta. Atualmente, são nove vice-presidências e 27 diretorias, número máximo previsto pelo estatuto social da instituição, além de 11 unidades com o mesmo status de diretorias.

Lista

A lista de baixas no BB cresce a cada dia. O movimento, contudo, já era esperado, uma vez que a mudança na liderança do banco serviu de gatilho para executivos que já tinham condições de se aposentarem ou partirem para novos desafios darem tal passo. Pesam ainda rumores sobre a possibilidade de a futura gestão colocar um ponto final no Programa de Alternativas para Executivos em Transição, o PAET, que adiciona um bônus extra aos que deixam o banco.

Aqui e acolá

No braço de seguros do banco, o destaque após a renúncia do presidente da BB Seguridade, Antônio Maurício Maurano, foi o anúncio da saída do diretor de riscos corporativos, Leonardo Mattedi, e do diretor de estratégia, RH e transformação digital, Sergio Augusto Kurovski, ambos do Grupo Banco do Brasil e Mapfre. Procurado, o BB não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +