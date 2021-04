Com um terço de MEIs do País, Nubank vê pessoas virando empresas para enfrentar a pandemia

Com um terço dos Microempreendedores Individuais registrados no Brasil em dezembro, o Nubank acompanhou de perto a proliferação da categoria na pandemia. Somente em julho, houve um pico de 20,5% na taxa de conversão de pessoas em MEIs, entre seus clientes, na comparação com o mês anterior.

Entre abril e julho, o Nubank viu crescimento de 24,4% nos clientes que se tornaram MEIs, quando comparado com a média do mesmo período de 2019. O banco digital encerrou o ano passado com 3,8 milhões de MEIs em casa.

A análise remonta a 2014, primeiro ano cheio da operação do banco digital. Pelo levantamento, foi possível notar uma correlação direta entre o aumento do desemprego e o surgimento de MEIs.

