Com venda de postos de gasolina, Grupo Pão de Açúcar diminuiria dívida após compra da Éxito

Com a venda de sua rede de postos de gasolina acoplada às suas lojas, o GPA busca ganhar fôlego para se desalavancar após gastar R$ 9,5 bilhões pela rede colombiana de supermercados Éxito. A venda dos postos poderá gerar para o GPA R$ 1 bilhão. O Bradesco BBI foi contratado como assessor financeiro para buscar interessados no ativo, conforme fontes.

“Com essa venda ela desalavanca e pode investir no seu core, que é o segmento de supermercados”, disse uma fonte, na condição de anonimato. O GPA anunciou no fim do ano passado um processo de migração de bandeiras de suas marcas de supermercados, assim como a abertura de novas lojas, de forma orgânica.

Para as farmácias do grupo, a estratégia deve ser a mesma, mas até aqui nenhum banco foi contratado, conforme fontes. Ano passado, na sua estratégia de foco no segmento alimentar, o GPA vendeu sua participação na Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio.

