Com venda fora do radar, Privalia faz parceria para oferecer viagens a assinantes

A Privalia, outlet online, resolveu expandir suas ofertas para o setor de turismo em parceria com a agência virtual de viagens Zarpo. Segundo a companhia, no primeiro ano, essa nova área de vendas deve responder por 3% de toda a receita da Privalia no País. A receita líquida da companhia somou R$ 209 milhões no primeiro trimestre do ano, depois de fechar 2021 em R$ 967 milhões.

A nova categoria deve oferecer, em média, uma nova campanha especial por dia, com descontos de até 50% em hotéis no Brasil e no exterior, além de acesso aos mais de 400 hotéis do Zarpo. O segmento faz parte da estratégia da Privalia de diversificação de portfólio. Atualmente, a companhia atua em 8 áreas do mercado.

“Queremos estar presentes em diversos momentos da vida do nosso cliente, oferecendo oportunidades e experiências únicas”, afirma o CEO da Privalia no Brasil, Fernando Bôscolo. Segundo ele, a ideia é que as ofertas atraiam mais públicos e ajudam a gerar interesse de mais marcas.

A escolha do segmento de viagens foi baseada em uma pesquisa realizada em 2021, com cerca de 4.200 clientes Privalia. O estudo revelou que 97% das pessoas pretendiam viajar com o arrefecimento da pandemia e a oferta de vacinas. Indicou, ainda, que 61% costumam comprar suas viagens on-line.

Segundo Boscolo, o setor de turismo se encaixa na proposta do outlet online, já que a parceria oferece uma alternativa para a venda de viagens fora de temporada. A lógica é que as promoções são oferecidas apenas a clientes cadastrados e por meio de campanhas de curta duração, o que mantém o posicionamento de preço da marca que oferece o produto descontado, mas faz com que haja vendas em um período mais desafiador de fluxo de caixa.

“O produto de turismo é um item perecível à medida que as datas se aproximam e, sem dúvida, a Privalia possui um público propenso a valorizar e consumir pacotes/ofertas de turismo em lugares de desejo”, avalia Boscolo. “Como esse não é o nosso core business (negócio principal), nos associamos a uma empresa com ampla experiência e reconhecimento no mercado”, conta.

Perfil

A Zarpo também trabalha com ofertas únicas por tempo limitado, com descontos agressivos, para clientes que compram por oportunidade. As empresas veem a proximidade de seus negócios como sinergia.

Para o Zarpo, a parceria representa o lançamento da ferramenta Zarpo Connect e de uma nova vertical de negócios. “Estamos felizes em lançar essa plataforma e ter uma marca tão importante como a Privalia neste momento especial. Vamos oferecer as melhores opções de hospedagem pelo melhor custo-benefício ao cliente, com a curadoria e expertise do Zarpo”, afirma Daniel Topper, CEO do Zarpo.

Em dezembro de 2021, o e-commerce de móveis Westwing desistiu do acordo de compra da Zarpo, que havia sido anunciado ao mercado em setembro do mesmo ano. O anúncio foi visto como alívio para os investidores da potencial compradora, que não haviam visto benefícios suficientes na aquisição. Já a Privalia, depois de tentar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e ficar à venda pelo controlador por um período, agora diz seguir seus planos sem a tensão de trocar de mãos no curto e médio prazo.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 10/08/2022, às 14:12.O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.