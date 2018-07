Com volatilidade, Itaú coloca mais um produto na prateleira da gestora

Com os investidores procurando opções de investimento diante do cenário de alta volatilidade – o que deve aumentar com a proximidade das eleições, a gestora do Itaú coloca um novo produto na prateleira, o fundo Itaú Long Bias MM FIC. A ideia é aproveitar os movimentos de alta da bolsa e se proteger das ondas de aversão a risco.

