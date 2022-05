Começam diligências para venda das linhas de transmissão da Quantum

As diligências para avaliação das linhas de transmissão da Quantum, empresa que pertence à gestora canadense Brookfield Asset Management e que foram colocadas à venda, já começaram. Como é de praxe, a comitiva chinesa, dos funcionários da China Southern Power Grid (CSPG), é uma das maiores. Depois do parecer deles, executivos de alto escalão da chinesa devem chegar ao País. Além da CSPG, avaliam os ativos o Grupo de Energia de Bogotá e a Rede Eléctrica de Espanha, que compraram a Argo Energia em 2019, além dos fundos Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) e o Ontario’s Teachers Pension Fund (OTPP).

Negócio pode alcançar R$ 7 bilhões

Todos os seis chegaram à segunda fase de venda do ativo, que inicialmente atraiu mais de uma dezena de interessados. O negócio é estimado em R$ 3,5 bilhões a R$ 4 bilhões, sem considerar a parte da dívida, que levaria o valor total para a casa dos R$ 7 bilhões. O processo de venda, que está sendo coordenado por BTG Pactual e Itaú BBA, deve ser concluído entre o meio e fim de junho.

A Brookfield colocou à venda 2,4 mil km de linhas de transmissão da Quantum em operação no início do ano. Entre eles, estão operações em oito Estados, entre eles Minas Gerais, Goiás, Bahia e Rio Grande do Norte. Criada em 2017, a Quantum tem 5 mil km de linhas no total. Procurada, a Brookfield não comentou.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/05/22, às 13h41

