Comerc briga para manter de pé oferta de R$ 1,4 bi, após fracasso de IPO da Environmental ESG

Tempos difíceis para as empresas que buscam levar ofertas iniciais de ações à Bolsa (IPO, na sigla em inglês). A Comerc, uma das principais comercializadoras de energia do País, está numa queda de braço com investidores para tentar listar a empresa por um valor que considera justo. Mesmo com uma sinalização de compromisso de compra por fundos, que ficariam com mais de 80% da oferta, muitos duvidam que o lançamento dos papéis mantenha-se em pé. A Environmental ESG Participações, braço de gestão de resíduos da Ambipar, cancelou ontem sua oferta, aposta do mercado de que seria uma das únicas com potencial de sucesso. A empresa não conseguiu demanda para seus papéis mesmo após reduzir em 20% o preço das ações.

A volatilidade na Bolsa e os preços das ações seguem depreciados – e os gestores que se comprometeram a participar da oferta da Comerc voltaram às calculadoras para refazer as contas. Os donos da empresa de energia, porém, entendem ter um ativo valioso em mãos e não querem oferecê-lo a qualquer preço. A companhia está em um segmento muito valorizado e tem o apelo da energia limpa, outro atrativo para os investidores.

Conforme o prospecto, a oferta prevê ações numa faixa de preço entre R$ 16,87 e R$ 18,56, o que resultaria em uma captação de R$ 1,4 bilhão, caso fosse considerado o valor médio e sem os lotes extraordinários.

Haviam se comprometido a ancorar a oferta as gestoras Atmos, Verde Asset e Vinci Equities, além da Núcleo Capital, BC Gestão de Recursos, Itaú Unibanco, Truxt Investimentos e Neo Gestão de Recursos. A expectativa é de que o IPO seja precificado hoje, e os negócios em Bolsa comecem no dia 13.

A Comerc tem destacado para os investidores sua vocação sustentável, uma vez só opera com energia limpa. Os recursos a serem captados devem ser usados em seis projetos de energia solar e em dois eólicos. Além disso, 11% do total devem ir para investimentos em geração distribuída na área de concessão da Cemig, a empresa de energia elétrica do Estado de Minas Gerais. A Comerc tem 16% do mercado, com 1,2 mil clientes e presta serviços para grupos como Ambev, BRF, Whirlpool e Klabin.

O IPO é coordenado por Itaú BBA (líder), além de BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi. A listagem das ações será no Novo Mercado da B3, no qual há as maiores exigências de governança corporativa. Procurada, a Comerc não comentou por estar em período de silêncio.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 07/10/2021 às 15h59.

