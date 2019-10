Comerc Trading prevê aumentar faturamento em 30% em 2019

Coluna do Broadcast

Em um ano marcado por quebra de comercializadoras de energia que não conseguiram cumprir contratos de venda, o que reduziu a liquidez desse mercado, a Comerc Trading comemora um bom desempenho e projeta alta de 30% no faturamento deste ano, ante 2018, para R$ 2,86 bilhão. Se confirmado, será um recorde.

Mais é mais. O crescimento reflete, segundo o vice-presidente da empresa, Enrico Dal Sasso, o problema enfrentado pelo segmento, que obrigou os consumidores a buscarem comercializadoras consolidadas e com credibilidade no mercado. A Comerc Trading anotou, de janeiro a setembro, uma ampliação de 39,5% no número de clientes atendidos, somando quase 800 empresas.