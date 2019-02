Comercialização de galpões logísticos avança em SP e RJ em janeiro

O mercado de galpões logísticos começou o ano com dados positivos tanto em São Paulo – que já vinha mostrando sinais de reaquecimento das atividades nos últimos trimestres – quanto no Rio de Janeiro – onde a crise estadual ainda perdura. De acordo com dados da consultoria Cushman & Wakefield, no mês de janeiro, o mercado de São Paulo registrou 41,8 mil m² de áreas alugadas (saldo líquido de locações menos devoluções de imóveis), aumento de 55% em relação a dezembro.

Mais cheio. Com esse resultado, o total de espaços vagos no setor recuou de 20,8% para 20,3%. Já o preço médio pedido para locação foi de R$ 18,73 por m² ao mês, uma queda mensal de 0,5%. No Rio de Janeiro, as locações foram positivas em 28,6 mil m² em janeiro, com redução da vacância de 27,6% para 26,1%. O preço médio pedido teve alta de 1,4%, passando a R$ 21,13. (Circe Bonatelli)

