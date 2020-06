Comércio eletrônico brasileiro cresce 75% em maio

As vendas pelo comércio eletrônico cresceram 75% em maio ante um ano no Brasil, de acordo com o Mastercard SpendingPulse, índice que rastreia as vendas gerais de varejo em todos os tipos de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. Com o isolamento que bombou as compras online, a média de crescimento dos últimos três meses (março, abril e maio) foi de mais de 48%, na mesma base de comparação. Ultrapassou, assim, o registrado no primeiro trimestre, cuja alta foi de 14%.

O volume total de vendas no varejo, contando as lojas físicas, encolheu quase 3% em maio ante um ano, conforme o Mastercard SpendingPulse. O dado exclui os segmentos de automóveis, materiais de construção, restaurantes e cama, mesa e banho. Já a média dos últimos três meses caiu 10% em relação ao mesmo período de 2019.

