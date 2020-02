Comércio eletrônico brasileiro tem R$ 3,6 mil em tentativas de fraudes por minuto

O comércio eletrônico brasileiro registra, por minuto, mais de R$ 3,6 mil em tentativas de fraude. O prejuízo no ano passado causado por fraudes foi de R$ 1,9 bilhão, aumento de 36% na relação anual, segundo dados da Clearsale, que lança amanhã, dia 13, o Mapa da Fraude 2020, com um levantamento completo sobre as tentativas de fraudes no comércio eletrônico brasileiro. Após analisar mais de R$ 69 milhões em transações concluiu-se que, a cada R$ 100 reais em compras, R$ 3,47, em média, são tentativas de fraudes.

