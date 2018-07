Comércio eletrônico deve crescer 15% no segundo semestre, diz ABComm

As previsões para o crescimento do comércio eletrônico são otimistas no segundo semestre deste ano. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) projeta alta de 15% nas vendas ante igual período do ano passado, chegando a R$ 37,9 bilhões. A entidade não acredita que a realização das eleições presidenciais possa prejudicar os negócios na segunda metade do ano e diz que a única preocupação é o câmbio, que tende a tornar os itens do comércio eletrônico mais caros, devido à forte presença de importados.//DAYANNE SOUSA

Siga a @colunadobroad no Twitter