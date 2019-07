Comércio eletrônico espera movimento superior a R$ 2,5 bi no Dia dos Pais

Coluna do Broadcast

As varejistas que operam no comércio eletrônico esperam que o Dia dos Pais gere um movimento de R$ 2,55 bilhões em vendas, 14% acima do ano passado. A previsão é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), que considera a data uma das mais importantes para o varejo. Produtos de informática, celulares, eletrônicos, materiais esportivos e moda e acessórios são os presentes mais procurados.

