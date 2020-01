Comércio no Brasil encerra 2019 com alta de 2%

O comércio brasileiro no ano passado cresceu 2%, impulsionado pelo veículos, motos e peças e pelo segmento de material de construção. Os dados serão divulgados hoje, dia 21, pelo Serasa Experian. Em 2018 o indicador de atividade do comércio subiu 3,3%, depois de ficar três anos no negativo.

Natalino

As vendas na semana de Natal, de 18 a 24 de dezembro de 2019, subiram 4,1%, na relação anual. Esse foi o segundo maior aumento desde 2014 ficando atrás apenas de 2017, ano em que houve maior liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

