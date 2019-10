Comércio projeta crescimento de 0,30% em outubro

O varejo ampliado, que inclui material de construção e automóveis, deve registrar um crescimento de 0,30% nas vendas em outubro em relação ao observado no mês anterior, conforme projeção do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar). No comparativo anual, o aumento, se confirmada a projeção, será de 3,37%. O estudo indicou uma previsão de desempenho mais significativo nos artigos pessoais e domésticos, além de farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos. Já as vendas de materiais de construção devem cair 0,02 ponto porcentual, conforme o Ibevar.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter