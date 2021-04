Comexport investe R$ 10 milhões para automatizar comércio exterior

Uma das maiores empresas de comércio exterior do País, a Comexport está investindo em monitoramento digital para melhorar o fluxo de processos de seus clientes e para automatizá-los de ponta a ponta. Em 2021, a empresa pretende desembolsar R$ 10 milhões na área de tecnologia – mesmo volume médio dos três anos anteriores.

De capital 100% nacional, a Comexport faturou R$ 11 bilhões em 2020, com lucro líquido de R$ 275 milhões. Entre seus clientes estão Mercedes-Benz, Volvo e Nokia. Também mais de 100 outras empresas de grande porte, para as quais faz importações indiretas .

Entre os resultado dos investimentos em tecnologia, a Comexport consegue rastrear todos os itens no fluxo de importação ou exportação, com registro de todo o histórico do processo: se o retrovisor de um veículo quebra durante o trajeto, por exemplo, o cliente conseguirá saber em qual momento isso aconteceu. Segundo Rodrigo Guerra, CFO da Comexport, com isso, a empresa traz mais visibilidade e previsibilidade à cadeia logística do comércio exterior, que ainda tem grande parte dos trâmites manual.

