Commerzbank nomeia Ronaldo Cezário para comandar banco no Brasil

O Commerzbank, segundo maior banco da Alemanha, nomeou Ronaldo Cezário Correa para ocupar o cargo de presidente da instituição no Brasil. Após passar por várias posições no Banco do Brasil, Correa era o responsável pela área de risco do Commerzbank – Banco Múltiplo. Em sua nova função, seguirá com a responsabilidade da gestão de riscos. Correa substitui Harald Lipkau, que comandou a instituição desde o início das operações do Commerzbank no País, em 2016.