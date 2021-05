Como a CSN Cimentos, InterCement busca IPO de até R$ 5 bilhões

A unidade brasileira da InterCement, empresa do Grupo Camargo Correa, renomeado Mover, pretende fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que será majoritariamente secundária – ou seja, os recursos irão para os acionistas. Por meio da oferta, será vendida uma fatia de cerca de 49% da subsidiária de cimento brasileira, que no ano passado registrou geração de caixa (medida pelo Ebitda) de R$ 683 milhões. A transação deve movimentar entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões. A oferta tem o Bradesco BBI como coordenador-líder e os Itaú BBA, o UBS-BB e o BofA como coordenadores.

Os recursos serão usados para reduzir a dívida de sua controladora InterCement Global, que tem operações em Moçambique, Egito, África do Sul e Argentina. No balanço do quarto trimestre, a companhia do grupo Mover tinha dívida bruta de US$ 1,6 bilhão.

CSN Cimentos também vai lançar ações na Bolsa

A CSN Cimentos protocolou ontem seu pedido de IPO, com o qual pretende movimentar R$ 2 bilhões. O setor de cimento viveu um ciclo de queda de demanda nos últimos anos, mas o aquecimento recente do setor imobiliário, a perspectiva de obras de infraestrutura e a saída da concorrente LafargeHolcim do mercado estão entre as histórias que os organizadores das duas ofertas contarão para atrair investidores. Procurada, a InterCement não comentou.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 18/05, às 17h35.

