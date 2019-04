Como alternativa a bancos, Nubank alcança todo território brasileiro

A fintech brasileira Nubank conseguiu uma nova marca: está presente em todos os 5.570 municípios do País. Lançada como uma alternativa aos serviços financeiros oferecidos pelos grandes bancos de varejo, em 2013, a novata soma mais de 6 milhões de consumidores.

Quem são? Do total, 73% são brasileiros com menos de 36 anos. Grande parte (47%) reside em municípios do Sudeste e quase metade (48%) são mulheres. A unidade com maior proporção de clientes do “roxinho”, nome dado ao cartão da fintech, é o Distrito Federal, onde 6,3% da população usa o Nubank.

Mais é mais. Com seu avanço regional, o Nubank já tem mais presença que os próprios grandes bancos. Apenas 60,4% das cidades brasileiras, ou 3.366 municípios, contam com agências bancárias, conforme o Banco Central. Avaliado em US$ 4 bilhões e com investidores parrudos por trás como a gigante chinesa Tencent, o Nubank se tornou a maior fintech da América Latina.

