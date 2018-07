A Comp Line, especialista em gestão de documentos e terceirização de processos, espera dobrar seu faturamento para R$ 100 milhões anuais em até cinco anos, com o impulso do lançamento de um novo produto, de gestão de documentos, no qual investiu R$ 1 milhão. Em 2017, o faturamento da companhia foi de R$ 50 milhões e, para este ano, já se espera aumento da ordem de 20%.

