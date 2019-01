Coluna do Broadcast

Um dos principais complexos hoteleiros do estado do Rio de Janeiro, o Le Canton, em Teresópolis, viu sua receita bruta crescer 12% e seu resultado operacional ser multiplicado por quase quatro, no ano passado. Apoiado na busca de uma gestão mais eficiente, o faturamento ficou em R$ 51,6 milhões e o Ebitda em R$ 4 milhões.