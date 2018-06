Compra de imóvel em Portugal é preferência de brasileiros, mostra pesquisa

Coluna do Broadcast

Portugal é, desde 2015, o local preferido dos brasileiros que têm adquirido imóveis fora do País. Um levantamento feito pela Judice & Araujo, imobiliária carioca especializada no segmento de alto padrão, identificou que 62% dos brasileiros que mostraram interesse em comprar imóvel no exterior, entre 2015 e 2017, optaram por Lisboa e Cascais, vila litorânea localizada na região metropolitana da capital.

Milhões de euros. O investimento feito pelos brasileiros varia de 500 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões) e 2 milhões de euros (R$ 8,7 milhões). Ainda assim, 21% dos clientes da Judice desembolsaram mais do que 2 milhões de euros na aquisição de um imóvel em Portugal. A movimentação no setor imobiliário português tem crescido também pelo incentivo dado pelo governo, que concede autorização de residência de cinco anos para aquele que investir a partir de 500 mil euros na compra de um imóvel.

