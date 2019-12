Compra deixou de ser principal motivo para ida a shopping center

Os shopping centers deixaram de ser apenas centros de compra, como sugere a tradução literal do termo em inglês. Na avaliação dos consumidores, há muito mais razões para visitar esses locais além da intenção de adquirir produtos. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop) mostra que 35% dos consumidores vão a esse tipo de empreendimento para comprar, enquanto 65% citam outros fatores.

Rolezinho. Para 20%, o passeio é a justificativa da ida ao shopping. Outros 15% acreditam que a praça de alimentação é o principal atrativo. Já 12% dos entrevistados afirmam que entram no local a fim de usar o caixa eletrônico, e 7%, serviços em geral, como lotérica, academia e pet shop, entre outros. O cinema apareceu como principal fator para 3%, enquanto 8% apontam outros motivos.

Ufa. A pesquisa é um alento para lojistas e donos de shoppings, em meio à competição crescente com o comércio eletrônico, que tem disputado o bolso dos consumidores com as lojas físicas. O Brasil encerrou 2019 com 762 shoppings em funcionamento, contando 12 inaugurações e 4 fechamentos, de acordo com a Alshop.

