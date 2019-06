Concessão das marginais Pinheiros e Tietê recebe plano até teleférico

Uma proposta ousada levou o governo do Estado de São Paulo a descartar um dos interessados em participar dos estudos de viabilidade para a concessão das marginais do Pinheiros e do Tietê, na capital paulista. A ideia era sofisticada: um teleférico para aliviar o trânsito no trecho inicial da rodovia Raposo Tavares, na região do Butantã. A recusa foi feita, no entanto, com elegância. O Palácio dos Bandeirantes argumentou que o plano não atendia ao objetivo principal da concessão, por “razões técnicas”.