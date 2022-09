Concessionária do Araçá busca R$ 500 mi para cemitérios, moradias e títulos

A Mérito Investimentos está se preparando para captar R$ 500 milhões até o fim do próximo ano, dobrando o seu portfólio de ativos. A gestora é especializada no mercado imobiliário, e é aí que buscará aplicar os recursos via fundos com teses bastante variadas – que vão de cemitérios a residenciais e investimentos em papel.

Um dos fundos será voltado para cemitérios – segmento que carrega certo tabu, mas que vem atraindo mais investidores privados. A Mérito e a Cortel formaram um dos quatro consórcios que saíram vencedores da licitação de cemitérios feita em agosto pela Prefeitura de São Paulo. Elas arremataram o bloco dois, com cinco unidades: Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha.

Investidor poderá participar de negócio arrematado pelo consórcio

O negócio consiste na venda de jazigos, cobrança pelos serviços de manutenção e segurança, além de serviços funerários, como translado de corpo e velório. A concessão vai durar 25 anos, e para isso foi paga a outorga de R$ 200 milhões. O fundo a ser levantado pela Mérito buscará perto de R$ 70 milhões no mercado e permitirá que investidores participem do negócio arrematado pelo consórcio.

Fundo vai captar R$ 200 mi para residenciais

Já a maior captação prevista pela gestora, de aproximadamente R$ 200 milhões, é do seu já conhecido fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário, por meio do qual faz a incorporação de condomínios de casas e prédios residenciais no Casa Verde e Amarela. A visão é de que os ajustes no programa – com redução de juros, elevação de subsídios e aumento de prazos de financiamento – ampliaram bastante o poder de compra dos beneficiários e abriu espaço para novos empreendimentos com margens saudáveis. Neste ano, o fundo já lançou projetos com valor geral de vendas de R$ 300 milhões e tem banco de terrenos suficientes para projetos avaliados em R$ 1 bilhão.

Certificados de recebíveis imobiliários também estão na lista

A última tacada da Mérito será nos seus fundos de papel, isto é, voltados para aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e de cotas em outros fundos de investimentos imobiliários (o chamado fundo de fundos). Para estes, são previstas duas captações na ordem de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões (para cada). A tese é que, embora o rendimento tenda a recuar nos contratos corrigidos pela inflação, os CRIs ainda serão bastante procurados pelas empresas para financiar suas operações em um momento de juros altos e mercado restrito para emissões de ações.

