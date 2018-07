Conclusão da compra da Eldorado pela Paper Excellence está na reta final

A conclusão da compra da Eldorado Brasil, da J&F Investimentos, pela Paper Excellence está na reta final. O grupo já detém 49,4% das ações da companhia brasileira de celulose e deve encerrar o processo de aquisição total do controle até 10 de agosto, em uma operação que movimentou R$ 15 bilhões.

Feng shui

O contrato de compra e venda foi assinado nas primeiras horas de um sábado, 2 de setembro do ano passado, porque os controladores da Paper Excellence, de origem chinesa, são seguidores dos princípios do feng shui. Segundo essa corrente de pensamento, fechar negócios no dia 1º de setembro não traria boa sorte. Desta vez, não terão de virar a noite.

Aprimorando

Enquanto conclui sua estratégia de venda de ativos, a J&F Investimentos segue avançando na melhora da governança corporativa de suas empresas, após a crise enfrentada pelo grupo a partir de maio do ano passado. A holding acaba de contratar a consultoria Ernest & Young para auxiliar na implementação do compliance em suas empresas.

Guarda-chuva

Embora cada companhia ande com suas próprias pernas, a J&F deve nortear melhores práticas em todas suas empresas. Desde a criação da diretoria de compliance na holding, em dezembro do ano passado, já foram investidos aproximadamente R$ 50 milhões no programa de governança.

